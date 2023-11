Terni, maltempo: cade albero al parco Le Grazie

Dopo la ‘tregua’ di sabato – ma gli interventi, soprattutto arretrati, non sono mancati – sono di nuovo riprese senza sosta le segnalazioni dei cittadini ai vigili del fuoco di Terni per gli effetti del maltempo, più legati al vento che alle piogge, sul territorio cittadino. Nelle ultime ore, complice il meteo, un albero è caduto lungo uno dei percorsi del parco Le Grazie. Nessuno si è fatto male, ma ora la pianta dovrà essere rimossa con il ripristino delle condizioni di sicurezza. La stragrande maggioranza delle attività che il personale del 115 ha eseguito fra venerdì e la prima mattinata di domenica, è stata legata – appunto – alla rimozione di parti pericolanti, piante, intonaci, tutte situazioni connesse al forte vento che ha soffiato e continuerà ancora a soffiare per diverse ore sulla conca ternana.

