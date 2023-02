Terni, Mi Rifiuto in azione in viale VIII Marzo: c’è di tutto a ridosso dell’ospedale

Nuovo lavoro di pulizia per i volontari civici ‘Mi Rifiuto’. Questa volta il gruppo ternano si è spostato in viale VIII Marzo, a ridosso del Santa Maria: «Oggi abbiamo fatto un’operazione letteralmente chirurgica. Un’area sottostante – il resoconto – il nostro ospedale considerata luogo dove sversare di tutto e di più. Queste menti ‘malate’ sembra non siano in grado di capire nulla ancorché di essere vicino ad un luogo particolare dove le persone vanno a curarsi. Noi ancora una volta abbiamo reso l’area più pulita più decente. Un cittadino si è fermato facendoci i complimenti. Ci ha regalato 10 euro, caffè per tutti. Ed una signora caramelle energetiche. Bene vale molto il gesto. Vale il riconoscimento del nostro impegno per la città per tutti i cittadini. Quello che dispiace alquanto è il fatto che roviniamo il riposo delle lumache che si trovano sotto i rifiuti. Un ringraziamento a tutti i partecipanti per questo ulteriore impegno per dare soprattutto l’esempio».

