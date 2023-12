Terni: morte don Edmund. Assolto il conducente del bus

Nessun colpevole per la morte di don Edmund Kamiński, il parroco di San Matteo Apostolo (Campitello) deceduto il 26 luglio del 2020 all’età di 54 anni, a seguito di un incidente stradale accaduto il giorno prima – era di sabato – lungo la strada regionale 79 nella zona di Acquavogliera (San Gemini). L’unico imputato, il 55enne F.P. di Terni, dipendente di BusItalia, è stato assolto lunedì pomeriggio dal tribunale di Terni – giudice Chiara Mastracchio – perché ‘il fatto non sussiste’. Era accusato di omicidio colposo e in aula il pm ha chiesto una condanna a due anni e un mese di reclusione. Di contro i legali difensori del 55enne, gli avvocati Carlo Viola e Carlo Taddei, ne hanno chiesto l’assoluzione, non essendo emerso – a loro giudizio – alcun elemento di responsabilità in capo al proprio assistito rispetto al tragico fatto: una lettura condivisa dal tribunale. L’uomo era al volante dell’autobus extraurbano che, nonostante il tentativo di frenata, aveva colpito e trascinato per alcuni metri don Edmund, dopo che quest’ultimo era caduto autonomamente con la propria bicicletta nei pressi dello svincolo E45 di Acquavogliera/Gabelletta. Le condizioni del parroco di origini polacche erano subito apparse gravissime e i medici del ‘Santa Maria’ non erano purtroppo riusciti a salvargli la vita, nonostante i tentativi esperiti e un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto. La scomparsa aveva colpito nel profondo la comunità ternana, non solo della sua parrocchia, perché don Edmund Kamiński, peraltro grande sportivo e appassionato di ciclismo, era molto conosciuto e stimato, tanto che il suo ricordo è tutt’oggi ben presente e vivo in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Nel contesto del procedimento susseguente la tragedia, i familiari del religioso erano stati risarciti dall’assicurazione di BusItalia, da qui l’assenza di parti civili nel processo giunto alla sentenza di primo grado.

