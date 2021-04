Terni, municipale a caccia dell’auto pirata di via Montegrappa: l’appello

Una Peugeot 207 nera, con videnti danni alla carrozzeria, condotta da un uomo di mezza età, brizzolato e distinto. Questo ‘l’identikit’ su cui l’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni sta lavorando per risalire al veicolo ed a colui che, conducente, non si è fermato mercoledì mattina in via Montegrappa – erano le ore 8.30 circa – dopo essere finito contro una Daewoo Matiz condotta da una 60enne ternana, poi medicata in ospedale. Dopo l’impatto – esito di una mancata precedenza da parte della Peugeot scura – l’uomo al volante della 207 si è fermato ed è sceso ma non per sincerarsi delle condizioni della donna. Ha infatti inveito contro di lei, per poi risalire e andarsene di fronte ai testimoni – e alla vittima del sinistro – basiti. Per stringere il cerchio, gli agenti del comando di corso del Popolo stanno setacciando i database della Motorizzazione civile anche se, al tempo stesso ed è questo l’appello, sarebbe fondamentale che chi avesse notizia dell’auto-pirata, contattase gli uffici della polizia Locale al numero 0744.426000. Sempre che il conducente non decida di presentarsi spontaneamente.

Condividi questo articolo su