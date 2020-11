Terni, muore dopo due rinvii dell’intervento chirurgico

Non si muore solo per il Covid. E purtroppo quello accaduto a Mario Luongo, 82enne residente a Terni, venuto a mancare sabato mattina nella sua abitazione, è un caso tristemente esemplare di quanto sia difficile questo periodo. Anche e soprattutto per chi è affetto da patologie diverse dal Covid, comunque gravi e serie, e che in questa fase pagano un pesante dazio dal punto di vista delle terapie e degli interventi che per ragioni diverse non è possibile attuare.

LA VICENDA DI MARIO LUONGO

L’odissea

Mario Luongo, affetto da problemi cardiaci, dopo due ricoveri di alcuni giorni all’ospedale ‘Santa Maria’ si era visto rinviare – in entrambi i casi – gli interventi chirurgici alla valvola mitralica già programmati, l’ultimo dei quali per il 30 ottobre. Il nosocomio aveva spiegato, in primis ai familiari, che non era stato possibile procedere in quel momento per la carenza di anestesisti. Assicurando, di contro, che l’operazione sarebbe stata fissata nella prima seduta utile e che comunque l’anziano era stato sempre dimesso in condizioni discrete.

La riflessione

Purtroppo, invece, l’82enne è venuto a mancare sabato 21 novembre. «Per due volte – racconta Marco, uno dei tre figli – nostro padre è stato chiamato, ricoverato e preparato per l’operazione inesorabilmente rimandata qualche minuto prima di entrare in sala. Uno stress emotivo e fisico inaudito. Dalle ultime dimissioni, non siamo stati più contattati per un nuovo intervento e lui ha ‘mollato’, si è lasciato andare anche psicologicamente dopo aver saputo che non lo avrebbero operato. Il suo era un quadro complesso, ma non ritenuto di emergenza/urgenza o almeno di un’urgenza tale da richiedere subito un’operazione. Da qui l’ennesimo rinvio per la mancanza di personale, dirottato su altre situazioni. Credo che quanto accaduto sia significativo rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Il Covid fa morire ma non solo chi è affetto. Muore anche chi, per ragioni legate alla pandemia, non può essere assistito come in altri periodi sarebbe invece accaduto».