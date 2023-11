Terni, nasce il progetto ‘Un passo dopo l’altro’

Promosso dall’Uepe di Terni, in collaborazione con l’associazione Noita Aps, è stato presentato venerdì mattina a palazzo Spada il progetto ‘Un passo dopo l’altro – insieme verso la Comunità’. L’iniziativa è volta all’inserimento di giovani adulti nello svolgimento di lavori di pubblica utilità e di percorsi di inclusione e responsabilizzazione/riparazione a beneficio della comunità finalizzata a ridurre il rischio della recidiva.

Il progetto nasce in sinergia con l’Uepe in qualità di soggetto promotore e finanziatore, mentre l’associazione Noità curerà l’inserimento dei soggetti interessati per un totale di circa 20 unità. I beneficiari, non in contemporaneità, saranno impiegati in attività di rigenerazione urbana nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante il periodo di lavoro di pubblica utilità i soggetti interessanti saranno impegnati in attività finalizzata alla cura degli spazi comuni della città, come parchi, piazze, aiuole con l’affiancamento di tutor incaricati dall’associazione Noità e la supervisione dell’ufficio Uepe. Sarà l’occasione, per i soggetti coinvolti nel progetto, di mettere a disposizione della collettività le loro competenze anche attraverso l’organizzazione di iniziative o azioni specifiche. Il progetto si propone altresì di promuovere alcuni momenti di incontro/confronto e di sensibilizzazione con la cittadinanza sul tema della giustizia e della legalità rispetto agli attuali stili di vita che interessano il mondo giovanile e alla luce del nuovo paradigma di una giustizia di comunità al servizio di tutti i cittadini, della loro sicurezza e del loro benessere, quale principi ispiratori del progetto stesso. Gli incontri aperti a tutte le realtà associative, organizzazioni e cittadinanza e si terranno il 21 novembre alle 16 nella sala Videoconferenze della Bct e il 23 novembre, sempre alle 16, al Joylab San Valentino in via Papa Zaccaria 17.