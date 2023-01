Terni: arance, miele e marmellata per la ricerca sul cancro

«La prevenzione è nelle mani di ognuno di noi». Questo il principale messaggio che la fondazione Airc per la ricerca sul cancro lancia per il nuovo appuntamento con le ‘arance della salute’: a Terni sabato – dalle 9.30 alle 17 – e domenica sarà possibile acquistarle in piazza della Repubblica e largo Villa Glori. «Smettere di fumare, fare più movimento, adottare una sana alimentazione e aderire ai programmi di screening possono aiutare a ridurre il rischio che alcuni tumori si presentino. Si tratta delle abitudini e dei comportamenti salutari che, se fossero seguiti da tutti, potrebbero evitare la comparsa di circa un caso di cancro su tre». A disposizione ci saranno anche miele ai fiori d’arancio e marmellata d’arancio. Volontari pronti.

