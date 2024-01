Terni, notte di Natale violenta: aggredisce moglie e figlio. Arrestato trasportatore 47enne

Gli agenti della squadra Volante di Terni – era la sera della vigilia di Natale, lo scorso 24 dicembre – lo hanno trovato sotto l’abitazione in zona Campomicciolo da dove era partita la segnalazione di violenze familiari. Lui, di fronte alla polizia, ha detto di non sapere nulla e di non avere nulla a che fare con quei fatti. Pochi secondi dopo, però, sono arrivati la moglie e i tre figli – un 20enne e due minorenni – che lo hanno inchiodato di fronte alle proprie responsabilità. Era stato proprio lui, secondo quanto dichiarato, ad aver aggredito poco prima la donna ed uno dei figli minori. Tanto che il più grande, il 20enne, aveva chiamato la polizia dopo che la madre glielo aveva chiesto disperatamente, consapevole che quella serata, che dovrebbe essere per una volta di pace e serenità, stava volgendo al peggio e chissà come sarebbe potuta finire. Così in manette c’è finito un autotrasportatore 47enne di nazionalità romena, ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni. Quando ha chiamato le forze dell’ordine, il figlio 20enne ha spiegato che il padre stava picchiando selvaggiamente la madre ed uno dei due fratelli minori. Alla fine la donna ha riportato fratture alle costole giudicate guaribili in 30 giorni e agli inquirenti ha chiarito che quei maltrattamenti andavano avanti da tempo. Non solo la sera stessa, quando, oltre alle botte, aveva scagliato un bicchiere di vetro contro uno dei figli. Ma anche in passato, quando era stata picchiata a più riprese di fronte agli occhi dei ragazzi, inermi. Una decina d’anni fa lo aveva anche denunciato, ma poi aveva rimesso la querela nella speranza di un cambiamento. Tutto inutile. A carico del 47enne, oltre ad un precedente specifico consumato fuori dall’Umbria nel 2012, è emerso anche altro: in casa i poliziotti della Volante hanno trovato due coltelli a serramanico e anche due pistole scacciacani, di cui una priva del tappo rosso. Altri guai che si aggiungono alle accuse di maltrattamenti susseguenti l’arresto, convalidato dal giudice Chiara Mastracchio che ha applicato la custodia in carcere nei confronti del trasportatore, difeso dall’avvocato Daniele Ciuffoletti del foro di Terni.

