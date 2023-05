Terni: parco ‘Galigani’ Cardeto, Pef rifiuti e Taric 2023. Si chiude in consiglio comunale

Battute finali a palazzo Spada in vista delle elezioni amministrative. Gli atti urgenti da approvare non mancano e, dopo i passaggi in commissione, è tempo di tornare in consiglio comunale: mercoledì tutti in aula per due step rilevanti a livello amministrativo e politico. Il rendiconto di bilancio 2022 è invece previsto proprio a ridosso del primo turno elettorale.

Rifiuti, Pef e Taric

Si inizierà da un nuovo confronto – lecito attendersi ulteriori polemiche, sul tema sono una costante – sul piano economico finanziario approvato da Auri su richiesta dell’Rti Asm-Cosp, il gestore del servizio integrato dei rifiuti sul territorio: di nuovo in campo l’assessore a bilancio e partecipate Orlando Masselli, anche per ulteriori delucidazioni sulla tariffa 2023. In consiglio comunale si parlerà anche del quartiere di San Lucio per via del maxi intervento Pnrr portato avanti da Ater Umbria.

Parco Cardeto: affidamento

Per il ‘Bruno Galigani’ c’è invece la necessità di chiudere l’iter per il progetto pilota sperimentale. Come noto prevede l’affidamento biennale del servizio in house providing – c’è anche l’opzione per il terzo anno per un quadro economico complessivo di 698 mila euro, Iva compresa – a Terni Reti, con il gruppo guidato dall’amministratore unico Stefano Stellati pronto ad entrare in azione. Salvo sorprese, seguirà la firma sul contratto e la riapertura a dieci anni dallo stop del marzo 2013. Manca ancora da completare il campo coperto, poi ulteriori sistemazioni e ‘prove’. A quanto pare la prima data utile per l’ultimazione di tutto ciò che è necessario potrebbe essere il 9 maggio, a pochi giorni dal voto. Si vedrà.