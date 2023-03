Aviosuperficie Terni, atterraggio con brivido per una coppia

Paura nella tarda mattinata di sabato all’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’ di Terni, in via Gianni Caproni. Momenti di tensione quando, in fase di atterraggio, un velivolo è rimasto danneggiato – l’ala ha toccato terra in diagonale – per problematiche durante la fase conclusiva della manovra: da quanto risulta, fortunatamente, non ci sono state serie conseguenze per gli occupanti. Si tratta di una coppia pisana, marito e moglie. La pista è rimasta bloccata per circa mezz’ora per far luce sull’accaduto ed aiutare le persone coinvolte. Gli altri mezzi sono atterrati sul ‘corridoio’ vicino.

