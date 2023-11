Terni: percosse all’ex moglie dopo la separazione. Indagato e ‘allontanato’ 41enne

Avrebbe maltrattato, offeso, minacciato ma pure percosso l’ex moglie. Con un’escalation di aggressività dall’inizio del 2023 e che ora il gip di Terni – su richiesta della procura e a seguito delle indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Terni – ha inteso stroncare disponendo verso l’uomo – un 41enne residente in provincia di Terni, indagato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia – le misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Le indagini – riferiscono i carabinieri di Terni in una nota – hanno fatto emergere che l’uomo l’aveva «maltrattata, offendendola e minacciandola ed in più occasioni l’aveva anche percossa, causandole lividi ed ematomi al viso e alle braccia, di fatto ponendola in uno stato di permanente soggezione tale da rendere insostenibile la convivenza. Dopo la separazione avvenuta qualche mese fa – prosegue la nota dell’Arma – l’uomo ha posto in essere anche comportamenti di natura persecutoria, con reiterate chiamate dal contenuto offensivo e minatorio. La consorte, coetanea, sì è così rivolta ai carabinieri, così come il suo ex marito che, a sua volta, ha sporto querela lamentando di ricevere continue chiamate e di essere stato diffamato anche via social. Gli esiti delle indagini – concludono i carabinieri – hanno consentito di acquisire congrui elementi indiziari a carico del 41enne e, all’autorità giudiziaria, di adottare la misura eseguita giovedì».

Condividi questo articolo su