Terni: piazza Fontana e viale del Cassero, lavori da lunedì

Una serie di interventi per migliorare la sicurezza della circolazione nell’area di viale del Cassero. Sono previsti da lunedì mattina: dal 12 aprile scatta il divieto di sosta – con rimozione forzata in caso di inosservanza – in diversi tratti. Bitumazione in arrivo.

ESTATE 2020, L’SOS DA PIAZZA FONTANA E VIA QUATTRO MACINE

Cosa è previsto

Tre le fasi previste. In primis i lavori che coinvolgono piazza Domenico Fontana ed un tratto di via Quattro Macine, quindi viale del Cassero nella zona a valle dell’asse stradale via Aleardi e, infine, l’area restante di viale del Cassero, piazza Briccialdi e via Mirimao. «Sono ancora – specifica palazzo Spada – da calendarizzare, invece, gli interventi di asfaltatura dell’intersezione semaforizzata Cassero/Aleardi, anch’essi comunque previsti. L’amministrazione comunale invita alla collaborazione e al rispetto dei divieti necessari per l’esecuzione dei lavori». Il progetto prevede il rifacimento «di ampi tratti dalla bitumazione stradale, al fine di migliorare la sicurezza nella circolazione, la massima fruibilità e il decoro dell’area che fa da cerniera tra la passerella fluviale e il centro cittadino».