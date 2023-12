Terni: Pompieropoli torna per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche rare

La sezione di Terni dell’Associazione nazionale vigili del fuoco scende in piazza a fianco di Telethon e di Bnl Bnp Paribas per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Sabato 16 dicembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, i vigili del fuoco dell’Anvf saranno in largo Don Minzoni, a Terni, per dare vita all’ormai famosa ‘Pompieropoli’, dedicata a tutti i bambini. Un momento di aggregazione e solidarietà per gli adulti e di gioco consapevole e istruttivo per i più piccoli. Di seguito la locandina dell’evento.

