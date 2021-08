Terni, via Vulcano: tempo di rifacimento giunti per il ponte

Il ponte di via Garibaldi (in quel caso c’è stata anche la fresatura e la successiva asfaltatura) è stato ultimato, ora sotto con un’altra struttura. Tempo di manutenzione – interventi urgenti – anche per quello di via Vulcano, a Terni: scattato il lavoro legato al piano viabile e, in particolar modo, al rifacimento dei giunti di dilatazione su entrambi i lati. In azione c’è la società ternana Novedil per un importo complessivo – oltre Iva – che supera i 18 mila euro. Operazione in corso con temporaneo impianto semaforico per la gestione della viabilità all’incrocio con via Breda e strada della Romita.

