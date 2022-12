Premio di produzione e fringe benefit per un totale di 900 euro. Questo il ‘bonus’ natalizio che coinvolge un’altra azienda del territorio ternano – è già accaduto in passato – che ha deciso di dare un plus ai propri dipendenti, tredici in tutto: si tratta della Artel srl di strada di Collescipoli, a Terni, attiva dal 1996 nel campo delle apparecchiature elettroniche, installazione e collaudo di sistemi.

