Terni: preso il rapinatore con l’accetta. I genitori riconoscono la bici e chiamano la polizia

La polizia di Stato di Terni ha arrestato l’uomo che nella prima serata di mercoledì, minacciando due commesse con un’accetta, aveva rapinato il negozio Acqua & Sapone presso il centro commerciale borgo Bovio, in via Donatori di Sangue a Terni. Si tratta del 25enne F.C. di Terni, incensurato e segnato da problemi di tossicodipendenza. Le indagini sono state condotte dalla squadra Mobile di Terni, in collaborazione con la squadra Volante. Di seguito la nota della questura sulla vicenda: «Era entrato incappucciato e con in mano un’accetta, in un negozio di borgo Bovio mercoledì sera, dove era riuscito ad impossessarsi di poco meno di 500 euro, dandosi alla fuga in sella ad una bicicletta che aveva poi abbandonato, insieme all’accetta, a seguito di una caduta. La polizia di Stato, con le pattuglie della squadra Volante e della squadra Mobile, era intervenuta immediatamente ed aveva raccolto le prime testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere. Nel frattempo però, sulla stampa locale erano uscite le foto della bicicletta abbandonata e poco dopo è arrivata in questura una telefonata che è sicuramente servita a dare una svolta alle indagini che, con il coordinamento della procura della Repubblica di Terni, erano già a buon punto per l’individuazione del rapinatore. Sono stati i genitori del ragazzo a telefonare alla polizia di Stato, dicendo di aver riconosciuto la bicicletta del figlio – 25 anni, incensurato, tossicodipendente – confermando così i sospetti degli investigatori. Giovedì la squadra Mobile è andata a casa del giovane per arrestarlo, dei soldi però nessuna traccia in quanto li aveva spesi tutti in alcol e droga. Il ragazzo, portato già tre volte dai genitori in comunità di recupero, si trova ora al carcere di Sabbione a disposizione dell’autorità giudiziaria».

Condividi questo articolo su