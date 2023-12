Terni: rapina negozio con l’accetta a borgo Bovio

Rapina nella prima serata di mercoledì ai danni del negozio Acqua & Sapone presso il centro commerciale di borgo Bovio, in via Donatori di Sangue. Intorno alle ore 19 un soggetto con il volto travisato da un passamontagna, ha raggiunto in sella ad una bicicletta la galleria della struttura commerciale e quindi il negozio. Poi è entrato e, brandendo un’accetta di media lunghezza, ha minacciato le due dipendenti presenti, arraffando i soldi presenti in cassa per un bottino di poco inferiore ai 500 euro. Preso il denaro, una parte del quale sarebbe anche caduto a terra, è uscito e fuggito, sempre con la sua bici, in direzione della ferrovia. Fuori dalla struttura, ad una cinquantina di metri dall’esercizio commerciale, ha abbandonato sia il mezzo che l’arma usata per compiere la rapina ed è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sembra che altri negozianti del centro abbiano cercato di seguirlo, senza risultato. Sul posto si sono subito portati gli agenti della squadra Volante, della polizia Scientifica e della squadra Mobile di Terni per avviare le prime indagini sul grave episodio. Gli investigatori, oltre ad acquisire le testimonianze di chi ha in qualche modo assistito, più e meno direttamente, al fatto, hanno sequestrato la bicicletta e l’accetta. Inoltre sono stati eseguiti i primi rilievi sul posto da parte della Scientifica e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nell’area. Nell’azione nessuno è rimasto ferito ma, certo, la paura per il personale della profumeria è stata grande. Circa il malvivente, sarebbe piuttosto alto e – sembra – di nazionalità italiana. Ma saranno le indagini a portare, si spera, nella direzione giusta per riuscire a identificarlo e quindi assicurarlo alla giustizia.

