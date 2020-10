Terni, primario del ‘Santa Maria’ positivo

Caso di positività al Covid-19 all’interno dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni: riguarda un primario del nosocomio, ora in isolamento, le cui condizioni di salute sono buone. Contestualmente l’azienda ospedaliera ha avviato la sorveglianza prevista in tali casi per il personale ed i pazienti: i tamponi effettuati fin qui avrebbero dato tutti esito negativo. Nel corso delle proprie attività, il primario avrebbe correttamente osservato le norme relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione. Scontata la sanificazione, che già avviene quotidianamente e più volte al giorno.

