Terni: Punto, Panda e Ducato, Asm vende e rinnova il parco auto

Nove veicoli aziendali con un bel po’ di anni e chilometri alle spalle. Sono quelli che Asm Terni – è il secondo avviso pubblico del genere nel 2023 – ha messo in alienazione attraverso un’asta in scadenza mercoledì 4 ottobre: in ballo ci sono Fiat Panda, Punto, Ducato, furgoni e un ribaltabile per un valore base totale complessivo di 10.800 euro. «La procedura non è considerata un unico lotto di vendita, e pertanto saranno ammesse offerte frazionate per uno o più veicoli», si legge nel documento firmato dal direttore operazioni e servizi al business Stefano Tirinzi. Necessario il sopralluogo entro il 2 ottobre. Motivo? Il rinnovo generale del parco auto.

I VEICOLI IN ALIENAZIONE