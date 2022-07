Terni, rete gas e appalto: «Estendere la metanizzazione»

Il rinnovo del contratto di gestione della rete del gas e la possibilità di una mappatura delle utenze. A chiederlo è il capogruppo del Pd Francesco Filipponi per estendere la metanizzazione in zone al momento sprovviste e che «vedono la presenza di cittadini che pure richiedono di essere trattati al pari degli altri».

Le aree interessate

L’appalto – spiega l’esponente Dem – è una «partita da decine di milioni di euro e prevedere quote di investimento sulla rete. Sulla sua diffusione è possibile. In queste settimane ho raccolto le segnalazioni di numerose famiglie distribuite in un po’ tutto il territorio comumale: in via del Rivo, strada di Rosaro, via Colle dell’oro, strada di Collestacio, strada di Bolzello. Perché non dar luogo dunque a una mappatura di queste utenze mancate? Perché non registrare – laddove si è avuta manifestazione – anche la disponibilità dei cittadini a raggiungere gli obiettivi? Da parte mia, per ogni situazione, ho presentato una interrogazione, chiedendo risposte puntuali sulla intezione dell’amministrazione comunale e sulla tempestica dei nuovi interventi di manutenzione. Il tema della metanizzazione è un fatto di sicurezza, di servizi efficienti, di fonti energetiche – conclude – ambientalmente compatibili. Spero che l’amministrazione comunale comprenda la portata delle richieste e finalmente si attivi».