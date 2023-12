Terni, reunion dopo 54 anni per la 3°C della scuola media Brin

Una reunion di classe ad oltre mezzo secolo da quel lontano 1969, quando frequentavano la 3°C della scuola media Brin. Emozionante conviviale per un gruppo di ternani a 54 anni di distanza dalla condivisione dei momenti scolastici.

Il ricordo

Ad inviare a umbriaOn l’esperienza è uno dei protagonisti: «Gli alunni della 3°C, licenziati nel lontano 1969, frequentarono i locali della sede, divenuta poi distaccata di quella di via Mentana, e la classe si mantenne unita resistendo al trasferimento nella struttura del villaggio San Giovanni di nuova realizzazione.

Pare giusto ricordare che la dirigenza scolastica dell’epoca era affidata ai presidi, prof Andrea Pullia e prof Domenico Schillaci, al quale, peraltro, recentemente il Comune di Terni ha intitolato la rotonda Di Vittorio/Giovanni XIII. Non è stata cosa semplice organizzare l’evento, ma grazie all’impegno di alcuni ex studenti è stato possibile, con immaginabile immenso piacere, ritrovarsi quasi tutti. Purtroppo all’appello è risultata assente una di loro, venuta a mancare prematuramente, e alla quale gli ex compagni di scuola hanno rivolto un commosso e affettuoso pensiero. La classe si è ritrovata per rievocare, intorno a un tavolo, i lontani momenti vissuti insieme sui banchi di scuola e per raccontarsi gli eventi della vita accaduti in questi lunghi 54 anni, la nascita dei figli e, immancabilmente, dei nipoti. Non è di certo mancato il ricordo di alcuni docenti tra i quali il prof Alberto Fioretti insegnante di inglese, che con la sua presenza incuteva per certi versi timore agli studenti, che però oggi, con gli occhi degli adulti, sono stati tutti concordi nel ricordarlo come un ottimo professore ed un vero gentlemen». Hanno partecipato Viviana Grandoni, Marella Ricci, Manuela Forti, Loretta Tenerini, Sonia Quintili, Alberto Piccioni, Rosella Pacifici, Elisabetta Bartolozzi, Raffaella Marconi, Romana Gianvittorio, Maurizio Magli, Elio Brandi, Angelo Curi, Maurizio Padronetti, Rossano Marchetti, Sergio Lucchini, Livio Paluzzi e Pietro Nicoli. La giornata si è conclusa «con una memorabile foto di gruppo, la firma del registro di classe e con l’impegno di potersi rivedere nuovamente, magari con qualche anno e nipote in più».