Terni ricorda le vittime a 80 anni dal primo bombardamento – Foto

Si sono tenute venerdì mattina a Terni le cerimonie per ricordare l’80° anniversario del primo bombardamento dell’11 agosto 1943 e le vittime delle oltre cento incursioni aeree che colpirono la città durante la seconda guerra mondiale. Dopo la messa a suffragio nella chiesa di San Francesco, celebrata dal vicario generale don Salvatore Ferdinandi, in via Lanzi si è tenuta la cerimonia ufficiale di commemorazione alla presenza delle autorità cittadine, con la deposizione di una corona presso il monumento ai caduti. Anche al cimitero è stata deposta una corona presso il monumento a ricordo dei caduti civili dei bombardamenti su Terni.

L’orrore della guerra e l’omaggio alle vittime

Nei bombardamenti subiti da Terni nel corso della seconda guerra mondiale morirono più di mille persone, l’11 agosto 1943, nel primo bombardamento, ne morirono a decine. Il sindaco Stefano Bandecchi questa mattina, nel corso della commemorazione per gli 80 anni, ha voluto in particolare ricordare le vite giovanissime e le intere famiglie stroncate dalla barbarie delle guerra. Rosanna Ceccarelli di mesi 6, Graziella Tribolati di 1 anno, Pietro Rosa di anni 2 morto insieme alla sorellina Caterina di anni 5 e alla mamma Giovanna Caiazzo. I tre fratellini Martinelli: Gastone di anni 1, Elena di anni 5 e Omero di anni 6, con i genitori sopravvissuti. Intere famiglie sterminate come quella di Genesio Ciliani, morto insieme alla moglie Caterina Perari ed al figlio di 6 anni Angelo Ciliani. Il sindaco è intervenuto con un discorso al monumento del cimitero centrale: «Tra le troppe, troppe vite perdute, colpiscono ancora di più quelle dei bambini e dell’intere famiglie decedute. Voglio coinvolgere nella memoria di questo giorno così doloroso e lacerante le scuole, le nuove generazioni, perchè l’orrore della guerra non va mai dimenticato, ed è questa l’unica strada per evitare il ripetersi di tragedie immane». Alla cerimonia oltre al sindaco, erano presenti la presidente della Provincia Laura Pernazza, i rappresentati della prefettura, della questura, del Pmal, delle associazioni combattentistiche.

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO