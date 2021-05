Terni, rigenerazione urbana alla stazione degli autobus

La stazione degli autobus di piazzale della Rivoluzione Francese a Terni sarà abbellita dai pennelli dei volontari chiamati a raccolta dall’associazione Bruna Vecchietti e da ‘Lo zoo di Simona’, che si apprestano a donare alla città il 21esimo murales. L’appuntamento è per mercoledì 2 giugno, dalle 10 in poi, quando in campo scenderanno anche i volontari di ‘Mi Rifiuto’ per ripulire le aree verdi della zona, a due passi dalla stazione ferroviaria.

Per aderire

I materiali per il murales li ha donati il titolare che ha l’attività in quella zona, frequentata ogni giorno da migliaia di persone, che ora diventerà accogliente e colorata. «Tante persone hanno già aderito e si metteranno insieme a noi all’opera per questo progetto di rigenerazione urbana che vuole combattere il degrado, ravvivando con il colore spazi grigi, dismessi, abbandonati allʼincuria del lasciar passare inosservato, valorizzando ogni spazio dimenticato della città», dicono Anna Vecchietti e Simona Angeletti. «Chi vuole aderire alla ‘colorata’ del 2 giugno può partecipare, nel rispetto delle regole in vigore per l’emergenza Covid, segnalando la sua presenza all’indirizzo mail [email protected] o sulla pagina Facebook dell’associazione».