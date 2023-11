Terni: polo chimico, Pentima e bretella Staino-Prisciano. La Regione ci prova per 37 milioni di euro

Quasi 40 milioni di euro per il piano strategico del rilancio del polo chimico di Terni, la realizzazione della bretella Staino/Prisciano e la riqualificazione del polo di Pentima. Sono tre dei ventidue interventi che la Regione proverà a farsi finanziare dal governo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27: lo rende noto palazzo Donini in seguito all’approvazione di una specifica delibera di giunta. La quota a disposizione dell’Umbria è pari a 210 milioni, comprensiva dei 61 milioni da utilizzare come di cofinanziamento dei programmi comunitari.

Le cifre

Nel piano – qui è possibile visualizzare il pdf completo con l’elenco – si parla di 15 milioni per il piano strategico di rilancio del polo chimico, 10 milioni per la bretella Staino-Prisciano, 12 milioni per la riqualificazione del polo di Pentima, 800 mila euro per l’immobile regionale di via Saffi e 2,5 milioni per la rotatoria del nuovo ospedale di Narni/Amelia. La proposta è dell’assessore Paola Agabiti e gli interventi strategici sono individuati ai fini della sottoscrizione dell’accordo con il governo: serve il via libera per l’assegnazione delle risorse. «Con questo atto, che contiene scelte politiche che l’Umbria attendeva da tempo, andiamo ad individuare – le parole della presidente Donatella Tesei – una serie di variegati e importanti interventi per il nostro territorio che, insieme all’utilizzo delle ingenti risorse della nuova programmazione europea, ci consentono di fare ulteriore passo verso l’Umbria di domani». Vedremo l’esito. Il progetto dal valore più alto è da 18 milioni e riguarda la ‘fruizione integrata risorse culturali e naturali e promozione destinazioni turistiche’.