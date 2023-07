Terni: schianto in via Ippocrate. Ferite due donne

LE FOTO

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato in via Ippocrate, a Terni. Coinvolte due autovetture: una Opel Corsa condotta da una donna di 69 anni (M.C.F. le sue iniziali) e una Fiat Uno con al volante una 62enne (F.N.). Entrambe le conducenti sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale: le loro condizioni non sarebbero, fortunatamente, gravi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Terni ed ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire la dinamica del sinistro e gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.