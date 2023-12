Terni: scontro nella notte fra viale Brin e via Campofregoso. Coinvolte due auto

LE FOTO

Schianto nella notte fra sabato e domenica a Terni – intorno alle ore 3 – fra viale Brin e l’inizio di via Campofregoso: un sinistro che, danni a parte, fortunatamente non ha avuto conseguenze serie per i coinvolti. L’impatto, dovuto ad una mancata precedenza, è stato fra due autovetture: una Seat condotta da un giovane e una Mitsubishi con al volante un uomo. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia di Stato di Terni per rilievi e accertamenti di rito, oltre agli addetti Area Sicura per la pulizia stradale. Il 118 non si è invece reso necessario: i coinvolti, nel caso, si recheranno autonomamente al pronto soccorso per accertare eventuali conseguenze fisiche.