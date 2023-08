Terni senza mattatoio, risale il pressing

Terni, il mattatoio che non c’è da anni e la mancanza di fatti sul nuovo. L’argomento è ciclico e ora a ritirarlo fuori a mo’ di input per la nuova amministrazione è il capogruppo del Pd Francesco Filipponi.

MAGGIO 2022: «NON OPERA PUBBLICA»

CONFARTIGIANATO: «IL COMUNE HA DIMENTICATO LE IMPRESE»

La problematica

«Da ormai quasi sei anni – le parole dell’esponente Dem – non abbiamo più notizie della realizzazione del nuovo mattatoio comunale. Tutto ciò rappresenta una criticità da affrontare prima possibile, visto che la giunta comunale precedente, ha totalmente latitato nel quinquennio trascorso, nonostante la realizzazione fosse prevista nell’ambito della progettazione del nuovo palasport, seppure in altra zona. Chiediamo quindi al sindaco e alla giunta di predisporre da subito le azioni necessarie per la realizzazione di una nuova struttura ridimensionata e più funzionale. La delocalizzazione del servizio era come detto prevista nel progetto per la realizzazione del Palasport ed era già stato individuato, dalla precedente amministrazione di centrosinistra, un terreno nella zona di Sabbione dove realizzare lo spostamento. La necessità di edificare una nuova struttura risulta ancor più evidente se si considera che in tutta la provincia di Terni c’è un solo altro mattatoio, quello di Orvieto, che risulta essere privato. Riteniamo, invece, che l’eventuale mancata – conclude – realizzazione del nuovo mattatoio determinerebbe una procrastinazione del mancato servizio per gli allevatori, comportando grave danno alle produzioni locali e di conseguenza alle imprese».