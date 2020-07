Servizi cimiteriali Terni al gruppo Cosp

di S.F.

Cosp in qualità di mandante. Poi la friulana Art.Co da Palmanova, Gea società cooperativa e Asm: sarà questo raggruppamento ad occuparsi per tre anni dei servizi cimiteriali nel territorio comunale di Terni. Martedì si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche per procedere con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dal valore base di oltre 1 milione di euro.

L’APPALTO E LA CONTESA A TRE

Alis dietro di poco

Una contesa che si è risolta a favore del gruppo Cosp – ribasso del 22% – per poco più di cinque punti: 99,88 contro i 94,33 di Alis (mandante, poco più del 15% di offerta) insieme a Ultraservizi, Solar Tech e la società cooperativa Il Poliedro. Molto distante l’ultima concorrente del lotto, la Notaro group di Campi Salentina: appena 59,86. La gara riguarda la gestione dei cimiteri di Terni, Miranda, Papigno, Piediluco (nuovo e vecchio), Collescipoli, Cesi, Torreorsina, Collestatte, Rocca San Zenone, Acquapalombo, Porzano, Collelicino, Cecalocco e Poggio Lavarino. Si parla di manutenzione ordinaria, pulizia, tumulazione, sepoltura feretri con inumazione e lavoro sugli impianti di illuminazione votiva. Previste 17.264 ore annue d’attività.