Terni, si chiude un’era a Gabelletta: il Conad saluta Giorgio e Marcello dopo 36 anni

Un’era di successo che si chiude dopo ben 36 anni di attività. Tanti ne sono trascorsi tra una clientela affezionata e soddisfazioni personali – nonché un trasferimento nei primi anni del 2000 – per Marcello Manni e Giorgio Ruggeri, titolari del Conad di via Gabelletta pronti a festeggiare un prezioso traguardo: per loro è arrivato il momento di salutare e godersi la meritata pensione dopo l’ultimo giorno lavorativo, proprio in chiusura d’anno. «Un ringraziamento sincero a chi per tanti anni ha creduto in noi. È stato un onore servirvi! Grazie di cuore da noi tutti», il messaggio di gratitudine lanciato via social. Ad accompagnarli in quest’avventura iniziata nel 1986 le mogli, entrambe di nome Tiziana, ed i dipendenti che si sono avvicendati nel tempo. Con il supporto di Martina, Silvia, Mattia e Samuele, i figli: «Grazie perché senza di voi non avremmo mai potuto realizzare i nostri sogni». Da mercoledì 4 gennaio spazio ai nuovi, giovani proprietari.

