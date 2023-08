Terni, stadio Liberati: spesa comunale da 200 mila euro. Entrano in azione in tre

di S.F.

Nuovo tornello per il settore ospiti, come prescritto dalla questura. La riparazione della recinzione danneggiata dall’albero caduto a luglio. La riparazione di guasti ‘storici’ riguardanti i sanitari ed il lavoro sul circuito antincendio: queste alcune delle operazioni previste nei nuovi affidamenti diretti – con singoli contratti applicativi – del Comune per lo stadio Libero Liberati di Terni. L’impegno di spesa vale 200 mila euro ed era già stato pianificato a gennaio nel piano triennale dei lavori pubblici.

GIUGNO 2022, L’ATTO INTEGRATIVO PER LA MANUTENZIONE

I lavori



La modalità operativa è già nota dall’estate 2022, quando fu firmato l’atto modificativo della concessione – 22 febbraio 2018 – per l’utilizzo dello stadio cittadino. Le linee di intervento per spendere i 200 mila euro a bilancio sono tre. Riparazione delle strutture edilizie, recinzioni dei cancelli. cornici e scalinate interne; sistemazione delle condotte di adduzione idrica, sistemi idrici antincendio impianti idricosanitari e tecnologici; servizi di ingegneria per la direzione dell’esecuzione e dell’analisi tecnica.

Chi lo fa

Palazzo Spada – il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Nazareno Claudiani, l’energy manager del Comune – ha dato il via libera ai contratti applicativi: se ne occuperanno rispettivamente la Gefim 80.646 euro (interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti), Pernazza Group per 24.816 euro (impianti idrici ecc.) e l’ingegnere Simone Monotti per 4.800 euro per la direzione dell’esecuzione. Da ricordare che alla base del procedimento c’è l’atto integrativo della convenzione 2022: sopra i 20 mila di spesa è il Comune che deve metterci mano.