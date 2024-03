Terni: studente colpito da una sassata in classe. Si indaga

Brutto episodio nella mattinata di venerdì, poco dopo le ore 11, nel plesso scolastico dell’Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni ed in particolare nell’ala dell’edificio che si affaccia su via Fratelli Rosselli e che ospita gli studenti del liceo scientifico ‘Donatelli’, in ragione dei lavori in corso da tempo presso l’istituto di via della Vittoria. Uno studente 17enne di una terza classe, posta al secondo piano, è stato infatti colpito alla spalla da un sasso – descritto come poco più grande di una palla da pingpong – piombato in aula attraverso la finestra aperta e lanciato dall’esterno dell’edificio, dal piano terra. Appena accaduto il fatto, tutti si sono affacciati per capire chi fosse stato a compiere il gesto e sembra siano stati notati due ragazzi che ridevano e che poi sarebbero fuggiti dalla scena. Per il giovane colpito, nessuna conseguenza particolare se non il dolore sul momento: verrà deciso poi se sporgere o meno denuncia alle forze dell’ordine. Di certo è andata bene perché le lesioni, specie se il sasso avesse colpito qualcuno alla testa, potevano essere molto più serie. Sul posto si sono comunque portati gli agenti della squadra Volante della questura di Terni per verbalizzare l’accaduto e procedere ai primi accertamenti. Il liceo ‘Donatelli’ – in particolare alcune sue classi – è ospitato da circa tre anni nel plesso dell’Ipsia ‘Pertini’ e servirà almeno un altro anno prima del ‘ritorno a casa’. Poi sarà forse la volta di un’altra scuola a dover chiedere ospitalità all’istituto di viale Brin.

