Terni, ‘svolta’ per la polizia Locale: arriva TopCrash

di S.F.

Una ‘svolta’ tecnologica per la polizia Locale di Terni considerando l’elevato numero di sinistri stradali sul territorio. D’altronde avere la possibilità di produrre la planimetria del sinistro in tempo reale non è male rispetto ai tempi attuali: il Comune ha disposto l’acquisto da 15 mila euro per l’acquisizione del software TopCrash dalla Divitech Spa di Torino. Si tratta di uno strumento innovativo appositamente pensato per i vigili urbani.

610 INCIDENTI RILEVATI NEL 2022 A TERNI

La novità



L’acquisizione del software per il rilievo automatico dei sinistri stradali è dello scorso dicembre e rientra nell’ambito del progetto Terni Sicura. Ora, in sintesi, si procede concretamente con la società piemontese grazie a fondi regionali: a disposizione degli agenti ci sarà un’asta telescopica di supporto per tablet, una meridiana per la gestione dati su pc, una custodia per il trasporto del sistema, un tablet ed un ricevitore Gpsgnss a doppia frequenza. Nel costo è compreso anche un corso di formazione per l’impiego. Il vigile urbano si sposterà sui vari punti da rilevare con lo strumento, poi scatterà la rilevazione con il Gps. L’esborso totale è di 14.640 euro. A gestire l’iter è il responsabile unico del procedimento, il tenente Gilberto Morelli.