Terni, un 14enne è campione italiano di ruzzolone: Bruno Neri

Un 14enne ternano campione italiano nel lancio del ruzzolone. A festeggiare il traguardo è il giovanissimo Bruno Neri, portacolori dell’Asd Fornole di Amelia e trionfatore all’appuntamento sportivo promosso dalla Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali.

Trionfo

Il successo è arrivato in occasione della 50° sfida tricolore di Soriano nel Cimino, nel Viterbese. Insieme a Neri, neo campione d’Italia davanti a Gabriele Bortolotti della Virtus Pavullo Modena e Giulio Valiani dell’Asd Bosco di Perugia, a primeggiare tra i giovanissimi anche Diego Simonetti – anche lui classe 2009 -, che ha conquistato un meritatissimo argento nella categoria C vestendo la maglia dell’Asd Sangemini. Terzo posto assoluto nella categoria B per Gianni Neri.