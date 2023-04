Terni, tutti in bici in Valnerina per la sicurezza stradale

Una cicloturistica che si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti – e non solo – sulla sicurezza stradale. Ci sarà domenica 7 maggio e ad averla ideata è il gruppo ‘I forzati del pedale’, mentre l’organizzazione è dell’Aics di Terni con il sostegno di Clt e Asd Il Salice. Coinvolto il territorio della Valnerina.

L’evento

L’iniziativa si chiama ‘Pedaliamo in sicurezza… e in amicizia’. I ciclisti partiranno da Terni e pedaleranno in Valnerina attraversando Arrone, Ferentillo, Scheggino e Montefranco, per poi tornare in città. rtenza da piazza Europa alle 8.30. «Sempre più spesso – spiegano gli organizzatori – ci troviamo ad aprire i giornali e leggere di ciclisti investiti, sia quelli che utilizzano la bici come sport, sia chi usa la bici come mezzo quotidiano, e questa iniziativa nasce proprio con lo scopo di far ragionare tutti gli utenti della strada ad avere un comportamento più attento mentre ci troviamo sulla strada». A patrocinarla è Aics. La manifestazione è un evento organizzato anche in attesa del Giro d’Italia che farà tappa a Terni il 13 maggio 2023.