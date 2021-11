Terni, un’altra rapina ai danni di un negozio: ‘colpito’ Camici

Ancora una rapina a Terni ai danni di un negozio, dopo quelle compiute il 26 ottobre in una tabaccheria del quartiere di San Giovanni e il 29 ottobre nella profumeria Sergnese di via Mazzini. Questa volta è toccato al negozio di abbigliamento da lavoro ‘Camici’ di viale dello Stadio.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 9.30 di sabato mattina – e quindi all’apertura – un soggetto di nazionalità italiana, con il volto parzialmente coperto da uno scaldacollo, è entrato nell’esercizio commerciale e – senza esibire armi – ha intimato all’addetta presente, che era impegnata in una telefonata, di consegnare i soldi che c’erano in cassa. La donna, spaventata dall’azione, si è vista portare via i contanti presenti e anche il denaro che aveva con sè, per un bottino che ammonterebbe a poco meno di 200 euro. Il rapinatore, per evitare che potesse dare subito l’allarme, le ha anche spaccato con un calcio il telefono cellulare e poi è fuggito dalla scena.

L’allarme

Grazie anche alla prontezza della persona che era all’altro capo del telefono con l’addetta, e che ha capito subito che stava accadendo qualcosa di grave, l’intervento degli agenti della squadra Volante e della III sezione della squadra Mobile di Terni è stato immediato ed hanno potuto così avviare le ricerche del soggetto e le prime indagini sull’accaduto, con il supporto della polizia Scientifica intervenuta per i rilievi tecnici. Al vaglio ci sarebbero anche le immagini di alcune telecamere di sicurezza private presenti in zona.

Stessa mano?

Il sospetto è che dietro la rapina ci sia la stessa mano di quelle compiute il 26 e 29 ottobre, anche se in entrambi i casi il malvivente aveva agito con il volto coperto da un casco da motociclista con visiera integrale e in prossimità dell’orario di chiusura serale. Di contro, un elemento comune alle altre due rapine è il fatto che il soggetto sembra scegliere attività commerciali dove è presente una sola donna/addetta.