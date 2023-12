Terni, ramo precipita su auto. Proprietario illeso: «Mettere in sicurezza l’area»

L’sos arriva da un cittadino di Terni dopo uno spiacevole episodio nella serata di venerdì, alle 23 circa. Un pesante ramo è precipitato in via Marzabotto su un’automobile parcheggiata, sfiorando il proprietario. Fortunatamente ne è uscito illeso: «Se fossi arrivato – scrive a umbriaOn – vicino all’auto un solo minuto prima, il pesante ramo staccatosi da oltre sette metri di altezza si sarebbe abbattuto sulla mia testa con effetti drammatici visto che ha colpito lo sportello e lo specchietto lato guida danneggiandoli. Spero che si provveda immediatamente a transennare l’area e a mettere in sicurezza quegli alberi poiché costituiscono un serio pericolo per persone e cose». Allarme lanciato.

