Terni: visite gratuite in piazza per l’oral cancer day. Grazie ad Andi e Misericordia

Andi Umbria, sezione di Terni, e la Misericordia di Terni Onlus in campo per l’oral cancer day, sintetizzato nel claim ‘Dai una mano alla salute della tua bocca’. Si tratta di una campagna nazionale di prevenzione del tumore del cavo orale che, in quel di Terni, vedrà un’importante iniziativa il giorno sabato 13 maggio, dalle ore 10 alle 19, in piazza San Francesco. I cittadini potranno usufruire di visite gratuite da parte dei dentisti Andi, con i volontari della Misericordia, per una sensibilizzazione sul tema della salute orale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i recapiti di EC – Comunicazione & Marketing: 346.5880767 – 329.2259422.

