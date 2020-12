TerninPresepe non ‘molla’: «Ci saremo»

Anche e soprattutto quest’anno torna ‘TernInPresepe’, l’evento all’insegna della riscoperta del presepe tradizionale e dei valori universali che ruotano intorno alla mangiatoia. L’iniziativa, giunta alla sua 6° edizione è promossa dall’associazione ‘Tempus Vitae’ con il contributo della Fondazione Carit e il patrocinio di’ Regione Umbria, Comune di Terni, Diocesi di Terni-Narni-Amelia, museo diocesano e capitolare di Terni e in collaborazione con Confartigianato Terni e farmaciAterni.

Un’edizione particolare

«L’edizione 2020 sarà particolare e speciale – spiegano gli organizzatori -, non avremo purtroppo eventi musicali o performance dal vivo, non potremo ospitarvi nelle nostre mostre nella bella cornice della città di Terni, ma potrete comunque ammirare le nostre opere presepiali nelle sedi delle principali istituzioni, in alcune chiese (Presepincittà) nonché, come ormai da tradizione, in numerose vetrine del centro città (Presepinvetrina). Due particolari ‘vetrine’ saranno quella della ‘Tempus Vitae Gallery’ e quella della storica sede del cenacolo San Marco che ospiteranno inediti allestimenti».

Tanti eventi online

«Vi aspetteremo inoltre alla nostra mostra virtuale che sarà online nel sito ufficiale della manifestazione www.terninpresepe.it con tanti video dei nostri nuovi presepi. Vi potrete immergere in essi – prosegue la nota – rivivendo il calore e i particolari delle scene rappresentate. Non mancheranno nel corso della manifestazione tante altre sorprese online: vi coinvolgeremo con laboratori, demo e dimostrazioni di arte presepiale per adulti e bambini in cui si potrà apprezzare la manualità dei nostri maestri presepisti e alcuni particolari della nostra tecnica. Inoltre invitiamo tutti a partecipare al nostro concorso fotografico ‘PresepiAMO’. Tutte le informazioni su date, orari e modalità di partecipazione ai laboratori e al concorso sarà possibile trovarle online nel nostro sito web, con la piantina contenente l’indicazione delle esposizioni».