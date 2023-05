Terza sconfitta di fila per la Ternana, la seconda in casa. Il Südtirol passa con il minimo sindacale

di Gianni Giardinieri

In una calda giornata di maggio, la prima della bella stagione, la Ternana gioca un buon primo tempo, alla pari con il Südtirol. Il gol di Curto, estemporaneo ma molto bello, spegne però subito le Fere che spariscono lentamente ma inesorabilmente dal campo. Il secondo tempo è disarmante e lascia l’impressione di una squadra avulsa anche a se stessa, incapace di costruire occasioni da gol e perfino azioni minimamente pericolose. Terza sconfitta consecutiva, la seconda in casa, per una formazione rossoverde che dovrà obbligatoriamente trovare almeno un punto nelle prossime due partite. Certo il crinale che ha preso questo finale di stagione è imbarazzante e pericoloso.

Primo tempo

Torna la difesa a 4 nella Ternana, con Ghiringhelli terzino destro e Corrado a sinistra. Sorensen e Mantovani coppia centrale. In mezzo Cassata sostituisce Coulibaly e Di Tacchio, insieme ad Agazzi, completa la mediana. Palumbo e Partipilo dietro Favilli. L’inizio è molto soft, con la Ternana che decide di ‘aspettare’ gli avversari, senza scoprirsi e lasciando volentieri il pallino del gioco. Il primo vero caldo dell’anno condiziona le due formazioni, che giocano un calcio lento e senza grande intensità. Al 4′ subito pericolosa la squadra di Bisoli, oggi squalificato, con Mazzocchi che dal limite dell’area colpisce di destro e impegna Iannarilli ad una parata rasoterra. La Ternana reagisce al 10′ con Palumbo che non arriva per un soffio all’appuntamento con il pallone su splendido assist di Partipilo. Occasionissima Ternana al 28′: Partipilo batte un angolo velenoso su cui Sorensen colpisce di testa. Poluzzi ci mette una pezza ma è Curto a respingere sulla linea di porta. Lo fa però male e si scatena un’ammucchiata che finisce senza esito. Südtirol in vantaggio al 41′ con Curto che trova il tiro della domenica. L’azione nasce da una ripartenza veloce degli uomini di Bisoli che arrivano al tiro, ribattuto, di Odogwu. La palla finisce sui piedi di Curto che da notevole distanza scaglia un potente destro che si infila all’incrocio dei pali. Niente da fare per Iannarilli, totalmente incolpevole. Ultimo minuto del primo tempo con due occasioni per parte. Comincia la Ternana con un cross di Palumbo che Poluzzi smanaccia lasciando la sfera nei pressi di Partipilo, che si incarta e non riesce a mettere dentro. Sugli sviluppi del corner, Odogwu si lancia in una galoppata solitaria che lo porta ad arrivare al limite dell’area di rigore. Il tiro fortunatamente non è forte e la Ternana può sbrogliare la situazione.

Secondo tempo

Subito occasione Ternana al 49′ con Favilli che gira al volo di sinistro su input di Mantovani. Il tiro scorre di poco a lato. Il canovaccio del secondo tempo si dispiega rapidamente: Fere alla ricerca del pari, anche sbilanciandosi un po’, e Südtirol a chiudersi (bene) e a ripartire con lanci lunghi su Odogwu. Lucarelli ridisegna a metà secondo tempo la Ternana, inserendo Falletti e Capanni: si passa al 4-2-3-1, con il folletto uruguagio dietro Favilli, Partipilo largo a sinistra e Capanni a destra. Di Tacchio e Palumbo in mezzo. I ritmi però sono bassi, anche per via del caldo, e la Ternana comincia lentamente a spegnersi. Finale tutto per il Südtirol che sfiora il gol all’ 81′ con Tait che impegna Iannarilli ad una difficile parata di piede. Ancora Südtirol a quattro dalla fine, con Rover che di sinistro calcia di poco a lato alla destra del portiere rossoverde.

Tabellino

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli, Ghiringhelli, Sorensen, Mantovani, Corrado, Agazzi, Di Tacchio, Cassata, Palumbo (c), Partipilo, Favilli. All.: Cristiano Lucarelli

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi, Celli, Curto, Mazzocchi, Belardinelli, Casiraghi, Zaro, Tait (c), De Col, Masiello, Odogwu. All.: Leandro Greco (Bisoli squalificato)

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti

Assistenti: Marco D’ Ascanio di Ancona e Niedda Andrea di Ozieri

IV Ufficiale: Luca Angelucci di Foligno

Var: Eugenio Abbattista di Molfetta

Avar: Albero Santoro

Marcatori: 42′ Curto (S)

Sostituzioni: 46′ Defendi per Ghiringhelli (T); 56′ Rover per Casiraghi (S); 58′ Falletti per Cassata (T); 64′ Capanni per Agazzi (T): 67′ Fiordilino e Lunetta per De Col e Mazzocchi (S); 72′ Capuano e Donnarumma per Mantovani e Partipilo (T)

Ammonizioni: 33′ Ghiringhelli (T); 45+1′ Sorensen (T); 50′ Casiraghi (S); 75′ Palumbo (T)