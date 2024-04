Tiro con l’arco, Terni di nuova protagonista

Terni e il tiro con l’arco, la lunga scia di manifestazioni nazionali prosegue. La città ospiterà anche il campionato italiano 3D del 2025 dopo i recenti eventi – due mondiali ed tricolore – che hanno coinvolto il territorio: la Fitarco ha dato il via libera per l’organizzazione agli Arcieri città di Terni di Stefano Tombesi. «Siamo pronti e ben felici d’immergerci in questa nuova sfida – il suo commento – alle spalle abbiamo l’organizzazione di tanti eventi internazionali tra cui due mondiali oltre ad eventi nazionali quali per ultimo il campionato italiano 3D del 2023 a Polino. Nelle prossime ore la grande macchina organizzativa inizierà a mettersi in moto. La location? Ancora è presto per svelarla. Di sicuro vogliamo continuare sulla strada intrapresa negli anni passati. Per noi è importante far conoscere il nostro territorio e le sue principali bellezze cercando di coniugare l’evento sportivo con la promozione del territorio. Non a caso protagonisti degli eventi passati sono stati: Cascata delle Marmore, Carsulae, Stroncone e Polino».

