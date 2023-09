Polino, Arcieri Città di Terni sul tetto d’Italia con la Vannini

Una chiusura di qualità per gli Arcieri Città di Terni al campionato italiano 3D di tiro con l’arco concluso domenica a Collebertone di Polino. C’è l’oro per Sabrina Vannini – il quarto consecutivo – e l’argento per Nicola Kos, entrambi in forza al gruppo ternano.

La gioia

«Sono contentissima per l’oro – le parole della Vannin – e sono felicissima per la compagnia perché per questo campionato ha ricevuto soltanto complimenti. Gli Arcieri Città di Terni hanno dimostrato di essere coesi, di avere tanti amici in ogni angolo dell’Italia pronti ad aiutarli e soprattutto di essere molto bravi perché hanno disegnato dei campi di gara fantastici. Un’organizzazione ottima, senza intoppi. Io mi sento molto coccolata da loro e sono felice di vederli felici con me. Con questo di Polino sono quattro i titoli consecutivi, cinque in totale e nel femminile possiamo parlare di record. Questo mi rende orgogliosa e più carica che mai in vista dell’Europeo in programma tra due settimane». Kos si è dovuto arrendere in finale 36-33 contro Fabio Pittaluga: «Sono felice per essere arrivato alla finale per l’oro ma non posso nascondere di avere dell’amaro in bocca per l’argento. Purtroppo ho sbagliato io. Un voto al mio campionato italiano? Un 7 non sono molto soddisfatto. Adesso testa all’Europeo». Per loro c’è anche il bronzo nel mixed team.

Il campionato

Soddisfatto il numero uno degli Arcieri, Stefano Tombesi: «Siamo soddisfatti sia per l’ottima riuscita della manifestazione sia per i risultati ottenuti dai nostri portacolori. Organizzare questo campionato dopo esserci cimentati con gli Europei e i Mondiali è stata una sfida accetta e vinta dalla nostra società. Se abbiamo portato a casa questo risultato il merito è dei nostri collaboratori, ma anche dei volontari giunti da ogni parte d’Italia per contribuire alla buona riuscita del campionato, del sindaco Remigio Venanzi che ha creduto sin da subito in questa iniziativa e ovviamente dei nostri partner che ci hanno dato fiducia e supportato. Adesso ci prendiamo una pausa godendoci l’oro di Sabrina, l’argento di Nicola e il bronzo portato a casa nel mixed team».