Torna Umbria Libri a Terni: il programma, tanti nomi e appuntamenti

Presentata ufficialmente l’edizione 2023 di Umbria Libri a Terni, denominata ‘Scritture d’inverno’, che si terrà dal 1° al 3 dicembre (con anteprima il 30 novembre), fatta di tanti appuntamenti fra la Biblioteca comunale (Bct) di piazza della Repubblica, palazzo Gazzoli, palazzo Montani Leoni e il teatro Secci. Alla presentazione sono intervenuti il direttore artistico di Umbria Libri, Angelo Mellone, l’assessore regionale Paola Agabiti, l’assessore comunale Michela Bordoni, l’amministratrice di Sviluppumbria Michela Sciurpa ed il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini. L’anteprima è quella del 30 novembre con Aldo Cazzullo che presenterà il suo ‘Quando eravamo padroni del mondo. Roma: l’impero infinito’, intervistato da Alessandro Campi (ore 19, Bct). Tanti gli ospiti attesi, da Massiliano Ossini a Veronica Pivetti, Luca Beatrice, Pierluigi Diaco, Paolo Genovese, Daisy Goodwin, Fausto Brizzi, Daniela e Luca Sardella, Federico Palmaroli ‘Osho’, Valentina Parasecolo, Marco Damilano, Fabrizio Roncone, Maurizio De Giovanni, Monica Setta e Gigliola Cinquetti. Sabato alle 12 a palazzo Montani Leoni di terrà la presentazione della mostra della Fondazione Carit, ‘Alla scoperta di Amarsi’, a cura di Costantino D’Orazio. Spazio anche per lo spettacolo con il concerto del pianista Matthew Lee venerdì 1° alle 21.30 a palazzo Gazzoli e lo spettacolo ‘In fin dei conti… la fine del mondo’ con Andrea Perroni e Angelo Mellone, sabato 2 alle 21.30 al teatro Secci. Previsti anche numerosi laboratori di scrittura dal 29 novembre al 2 dicembre, dedicati al pubblico di Umbria Libri con particolare attenzione ai giovani e alle scuole. Il direttore artistico Mellone ha sottolineato come la scorsa edizione ternana di Umbria Libri, la prima sotto la sua guida, abbia rappresentato «un successo importante in termini di pubblico e consensi. Ora non siamo più un’incognita e stiamo diventando qualcosa di più di una ‘fiera del libro’, ma un appuntamento culturale conosciuto e riconosciuto». L’assessore Agabiti ha evidenziato «la rigenerazione culturale messa in campo dal direttore Mellone, con una nuova esperienza che pone Terni, assolutamente vivace da questo punto di vista, al centro del contesto culturale regionale e nazionale. Il successo dello scorso anno era sperato ma per nulla scontato. Siamo sulla strada giusta». All’evento partecipano otto case editrici che esporranno direttamente, oltre a 19 in esposizione collettiva negli spazi della Bct.

