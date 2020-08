Truffatore ricercato a livello internazionale, arrestato in albergo

Soggiornava insieme alla compagna 43enne – connazionale – presso un noto hotel di Perugia. Ma era ricercato a livello internazionale e la polizia – grazie alle banche dati disponibili – lo ha arrestato: si tratta di un 44enne macedone.

Giunti sul posto, gli agenti della squadra Volante di Perugia, per il timore di un possibile improvviso allontanamento del soggetto dalla struttura alberghiera, hanno preso contatti con il personale della reception dell’hotel che ha indicato la camera dove l’uomo soggiornava unitamente alla propria compagna. Al 44enne, trovato all’interno della stanza, è stato notificato il mandato di cattura internazionale emesso per il reato di truffa dal tribunale di Struga (Macedonia) e diffuso in banca dati Interpol dal National central bureau di Skopije, per il quale deve scontare una pena di un anno e sei mesi. Accompagnato in questura per le formalità di identificazione e arresto, l’uomo è stato successivamente tradotto nel carcere di Capanne.