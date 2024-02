Ubriaco, aggredisce la moglie e gli agenti: arrestato 41enne

Un 41enne della Romania è stato arrestato nella notte fra venerdì e sabato in seguito ad una violenta lite familiare avvenuta in un’abitazione di Perugia. L’uomo è stato fermato dalla polizia di Stato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Quando gli agenti della Volante sono intervenuti presso l’abitazione, si sono trovati di fronte l’uomo, evidentemente ubriaco, che ha iniziato ad opporre resistenza ai controlli, insultando, minacciando e anche colpendo gli operatori. Tanto che un poliziotto ha riportato lesioni ad un polso giudicate guaribili in 30 giorni. Contestualmente un’altra pattuglia ha raggiunto la moglie del 41enne, che aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che ha riferito di essere stata aggredita dal marito di fronte ai figli minori della coppia. L’uomo è stato così arrestato e colpito, in seguito alla convalida da parte del tribunale, dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli.

Perugia, 13 febbraio 2023