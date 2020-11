I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono intervenuti nel primo pomeriggio di giovedì – alle 13.30 circa – per un incidente che ha coinvolto una Mini, finita fuori dalla sede stradale in località Molino Vitelli: i feriti sono tre, tutti trasportati in ospedale. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118.

