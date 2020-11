Umbria e Toscana si uniscono per la cultura

In questo momento difficile per tutti con rinnovate limitazioni dettate dalla crescita della curva dei contagi da Covid19, il Museo diocesano di Città di Castello ripropone a tutti i cittadini che vogliano scoprire il proprio territorio, ma anche ai turisti presenti la carta promozionale ‘Ecclesia’ che consente agevolazioni e sconti in oltre 20 musei del territorio umbro e toscano, in strutture sia civiche che ecclesiastiche. Lo strumento consente di accedere non solo al Museo diocesano ma anche al Campanile cilindrico, all’Oratorio di San Crescentino a Morra e alla Madonna di Donatello a Citerna e riduzioni negli altri Musei convenzionati sia dell’Umbria ma anche della Regione Toscana. La carta si può acquistare al costo di 7 euro e semplicemente esibendola alle rispettive biglietterie dei musei convenzionanti dà diritto all’ingresso ridotto: non esiste un limite temporale per usufruire delle agevolazioni.

Cosa rientra in Ecclesia

MUSEI DI CITTÀ DI CASTELLO

Pinacoteca Comunale

Musei Burri Palazzo Albizzini Ex Seccatoi Museo della Grafica

Museo della Tela Umbra Laboratorio e collezione tessile

Centro delle Tradizioni Popolari Garavelle

Museo della Grafica Tipografia Grifani-Donati

MUSEI ECCLESIASTICI DELLA REGIONE UMBRIA

Museo Capitolare di San Lorenzo di Perugia

Museo Capitolare Cripta di San Rufino ad Assisi

Muma di Assisi

Museo del Tesoro Basilica di San Francesco Assisi

Pro Civitate Christiana Assisi

Museo della Porziuncola Assisi – Santa Maria degli Angeli

Museo Diocesano di Gubbio

Museo Diocesano di Terni

Museo Diocesano di Foligno

Museo Diocesano di Spoleto

Museo dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Valcastoriana di Preci

Esposizione di Arte sacra nel Duomo di Todi

ALTRI MUSEI

Madonna di Donatello Chiesa di San Francesco (Citerna), Museo Pliniano della Grafica (Sangiustino), Museo San Francesco (Montone), Museo di Santa Croce (Umbertide), Museo Civico

Museo Aboca (Sansepolcro), Musei Civici Madonna del Parto (Monterchi), Museo della Battaglia (Anghiari).