UmbriaEnsemble sbarca ad Allerona per il festival dei Borghi più belli dell’Umbria. Appuntamento fissato per sabato 30 luglio dalle 21 con il quartetto d’archi nella storia piazza Santa Maria: si tratta del secondo appuntamento generale.

Il programma: ingresso libero

In programma alcune delle più belle perle del repertorio di musica classica: Čajkovski (Valzer dei Fiori da ‘Lo Schiaccianoci’), Vivaldi (Concerto in La Magg.), Albinoni (Adagio in Sol ), Mozart (EinekleineNachtMusik), Mascagni (Intermezzo da Cavalleria Rusticana) e Rossini (La Gazza ladra, ouverture), interpretati da Angelo Cicillini (primo violino), Cecilia Rossi (secondo violino), Luca Ranieri (viola) e M. Cecilia Berioli (violoncello). Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento postie sarà anticipato da un breve tour alla scoperta delle ricchezze artistiche e paesaggistiche del borgo, secondo il format della rassegna culturale itinerante che vuole promuovere un rilancio integrato del turismo locale e del settore dello spettacolo, in collaborazione con gli uffici cultura e turismo dei comuni coinvolti.

Visite guidate

In attesa del concerto, dalle ore 18 sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite organizzate dal Comune nell’antico e pittoresco borgo e nelle chiese di Santa Maria Assunta, della Madonna dell’acqua e di San Michele Arcangelo: per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’ufficio turistico in piazza Attilio Lupi, tel. 370 3703790 e 329 2003131. Umbriaensemble è composto da solisti di fama e cameristi di alto spessore artistico: tra i più recenti successi ci sono il progetto di formazione ed educazione musicale ed ambientale ‘La Natura dell’Arte’; il cd Heaven nato da una ricerca in ambito RockProg; una lunga tournée in Cina; concerti a Cipro, in Francia, Svizzera, Belgio; le registrazione, per ‘Camerata Tokyo’, di cd con musiche di Brahms e di Schubert ed un più ampio progetto discografico dedicato alla Musica da Camera di Paganini.

Il calendario

Dopo le prime tappe a Panicale (concerto jazz del Manuel Magrini e Federico Gili Duo) e ad Allerona (Quartetto d’Archi Umbria Ensemble in Piazza Santa Maria, ore 21.00), il festival dei borghi più belli dell’Umbria proseguirà domenica 7 agosto a Corciano (Piazza Coragino, ore 21.30) con il giornalista e scrittore Marino Bartoletti; giovedì 11 agosto ad Arrone (impianti sportivi in via Piè d’Arrone, ore 21.30) e venerdì 12 agosto a Lugnano in Teverina (Piazza Santa Maria, ore 22.00) con Marco Ligabue, musicista e scrittore; martedì 16 agosto a Torgiano (Piazza Baglioni, ore 21.30) con l’attore comico Marco Marzocca; mercoledì 24 agosto a Spello (Piazza Carlo Carretto, ore 21.30) con Historia Tango Nuevo ai confini del jazz, spettacolo tra poesia, musica e ballo con la partecipazione di Samuel Peron. Infine sabato 10 settembre ad Acquasparta (palazzo Federico Cesi, ore 21.00) con la musica antica di Ensemble Micrologus.