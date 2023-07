Università di Perugia: iscrizioni al via dal 1° agosto. Tutte le info

Il 1° agosto si aprono le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico dell’università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2023/2024. «Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale dell’ateneo – spiega UniPg – sono ad accesso libero, fatta eccezione per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale previsti dalla legge». L’invito è di «verificare le scadenze per le domande di ammissione alle procedure selettive di ciascun corso».

Fino a quando

«Sarà possibile iscriversi ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero fino al 20 ottobre 2023 – prosegue il comunicato dell’università di Perugia -. Successivamente l’iscrizione sarà possibile previo pagamento della relativa indennità di mora. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso libero sarà possibile fino al 29 febbraio 2024».

Esoneri dal pagamento delle tasse e altre agevolazioni

«L’ateneo favorisce il più ampio accesso ai corsi di studio fornendo numerose agevolazioni per gli studenti e studentesse: esoneri dal pagamento delle tasse universitarie e altre agevolazioni se appartenenti a specifiche categorie di reddito; riduzioni dell’ammontare delle tasse per merito, per la presenza di condizioni di disabilità, per il possesso dello status di rifugiato, per la condizione di detenzione, per gli studenti e le studentesse appartenenti al medesimo nucleo familiare o che si iscrivono in condizioni di necessità o, ancora, per gli studenti e le studentesse stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo». Le informazioni di dettaglio su tutte le diverse agevolazioni e riduzioni sono disponibili a questo link.

Servizi

«L’ateneo propone inoltre ai propri iscritti un’ampia gamma di servizi: agevolazioni sul trasporto pubblico, aule studio autogestite, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, consulenza, orientamento e altri servizi». Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Frequenza

«L’ateneo ha predisposto tutti i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedendo lo svolgimento in presenza delle attività formative. Restano tuttavia vigenti le linee guida e i protocolli che dispongono misure di salvaguardia della continuità didattica, qualora queste si rendessero necessarie. Verrà garantita la possibilità di frequenza anche a distanza, in un’ottica di tutela del diritto allo studio, per le categorie previste dalla normativa vigente. I corsi svolti in modalità didattica convenzionale potranno avvalersi di insegnamenti erogati a distanza nel limite del 10% dei CFU».

L’offerta didattica

I corsi di studio attivi a Perugia, a Terni e negli altri centri umbri dove l’ateneo è presente, «sono elencati nel Manifesto degli Studi, anno accademico 2023/2024, disponibile al presente link e descritti nel canale web dell’offerta formativa 2023/2024».

Le procedure di immatricolazione

«È possibile immatricolarsi, sia con procedura online che in presenza, presso i punti immatricolazione di Perugia e Terni che saranno attivi a partire dal 1° agosto». Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Come immatricolarsi

«Compilare la domanda di immatricolazione è semplice e intuitivo, collegandosi a questo link e seguendo la procedura guidata. La procedura completa è inoltre sintetizzata in una pratica guida consultabile al medesimo indirizzo».

Servizio di assistenza personalizzata a distanza

«Particolarmente efficace, al fine di risolvere ogni genere di problematica relativa a iscrizioni e immatricolazioni, è il sistema di assistenza personalizzata a distanza-ticketing, gestito da operatrici e operatori qualificati. Studentesse, studenti e future matricole saranno guidati dal sistema e affiancati nelle procedure online e nella risoluzione di eventuali difficoltà. Tutte le operazioni potranno essere effettuate direttamente da casa e il servizio, aperto tutti i giorni 24 ore su 24, fornirà ogni tipo di informazione, didattica o amministrativa. Grazie al servizio ticketing le aspiranti matricole potranno prenotare anche un servizio di consulenza orientativa, per una scelta consapevole del corso di studi, nonché un colloquio con i docenti o una visita alle strutture didattiche». Il servizio ticketing è accessibile a questo link.

Servizio di assistenza personalizzata in presenza

«L’ateneo, inoltre, sempre vicino alle esigenze delle matricole e consapevole dell’importanza della scelta che i futuri studenti e studentesse si trovano a compiere, mette a disposizione anche un servizio di assistenza alle matricole in presenza. Personale qualificato, affiancato da studentesse e studenti UniPg, sarà infatti pronto ad aiutare e consigliare le aspiranti matricole, fornendo tutte le informazioni necessarie. A questo fine, a partire dal 1° agosto e fino al giorno al 20 ottobre 2023 sarà attivo il Punto immatricolazioni – anche su appuntamento – presso la sede del Rettorato, in piazza dell’Università 1, aula 5, a Perugia. In questa sede sarà anche possibile effettuare l’immatricolazione nonché usufruire del servizio di consulenza orientativa e di informazione sui servizi dell’Agenzia per il diritto allo studio oniversitario dell’Umbria (Adisu). Il servizio di assistenza alle matricole in presenza sarà attivo anche a Terni, presso l’ufficio gestione carriere studenti del Polo scientifico didattico di ateneo, in località Pentima».

Altre info

«Notizie e aggiornamenti sui giorni di apertura e sugli orari dei servizi descritti, nonché le indicazioni volte a facilitare il raggiungimento dei punti informativi sono pubblicati a questo link».