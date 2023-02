Usl Umbria 1: il nuovo direttore generale è Enrico Martelli

Via Massimo Braganti causa dimissioni – comunicate via Pec lo scorso venerdì, lo attende l’Estar Toscana – per l’accettazione di altro incarico, dal 27 febbraio al vertice della Usl Umbria 1 ci sarà Enrico Martelli. L’attuale direttore amministrativo dell’azienda avrà l’incarico di direttore generale facente funzione: lo ha stabilito mercoledì l’esecutivo Tesei. In un secondo momento – vene specificato – ci saranno ulteriori provvedimenti «ai fini dell’aggiornamento della rosa degli idonei ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 per l’individuazione del direttore generale» della Usl Umbria 1.

