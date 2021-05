Usl 2 – Villa Aurora, accordo per interventi a pazienti non Covid

di S.F.

Un ‘patto’ per acquisire prestazioni sanitarie nell’ambito dell’emergenza coronavirus, utile per interventi non procrastinabili in ortopedia a favore di pazienti non Covid. Protagoniste della liaison sono la Usl Umbria 2 e la casa di cura privata Villa Aurora di Foligno: tutto possibile – stesso iter tra azienda ospedaliera di Terni e Porta Sole di Perugia – grazie all’accordo quadro tra la Regione, l’Aiop (Associazione italiana di ospedalità privata) e l’Aris (Associazione religio istituti socio-sanitari) firmato nell’aprile del 2020.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

USL UMBRIA 2 – PRIVATI, NUOVO ACCORDO DA 1,5 MILIONI

La motivazione

L’accordo contrattuale avrà validità fino al termine dell’emergenza nazionale, con precisazione: «L‘attività svolta presso la casa di cura accreditata è esclusivamente legata all’emergenza Covid-19 e non rientra nell’attività normalmente contrattualizzata da parte dell’azienda su base annua». Come mai ci si arriva dunque? In sostanza la Usl ha valutato la possibilità di appoggiarsi a Villa Aurora in merito alla ripresa di alcune attività chirurgiche e la graduale riattivazione dell’attività di ricovero «non attualmente gestibili in ambito aziendale».

APRILE 2020, L’ACCORDO CON I PRIVATI PER I PAZIENTI NON COVID

Narni, Orvieto e le liste di attesa

Già da tempo la Usl aveva disposto l’effettuazione di interventi chirurgici – non procrastinabili – ad Orvieto e Narni per ridurre le liste di attesa sviluppatesi per il blocco all’ospedale di Spoleto e parzialmente in quello di Foligno. «A tutt’oggi – viene evidenziato nel documento firmato dal dg Massimo De Fino – perdura la necessità presso il P.o. di Foligno per l’effettuazione degli interventi tempo/dipendenti per prestazioni ricomprese nei Lea, tenendo conto che ancora i dati ad oggi disponibili evidenziano uno scostamento con gli indicatori previsti dal sistema di monitoraggio». Da qui nasce l’accordo con Villa Aurora, una delle cinque case di cura private convenzionate con il sistema sanitario regionale. Per le attività chirurgiche la casa di cura metterà a disposizione le proprie sale operatorie, mentre la Usl Umbria 2 si occuperà del personale medico.